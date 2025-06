RENK Aktie News: RENK verliert am Dienstagvormittag

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 62,66 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 62,66 EUR. Bei 61,91 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 212.517 RENK-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,74 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,592 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 57,44 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

