RENK Aktie News: RENK fällt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 76,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 76,43 EUR ab. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,42 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 79,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254.332 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Gewinne von 3,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,94 EUR für die RENK-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 14.05.2025. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK & Co. mit weiteren Rekorden: EU mit Milliardendarlehen für neue Rüstungsprojekte

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK mit neuer Bestmarke: EU-Rüstungsdebatte treibt den Kurs

Anleger machen bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Kasse - Rheinmetall mit neuen Kooperationen