RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 76,94 EUR.

Die RENK-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 76,94 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 79,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 74,23 EUR. Mit einem Wert von 79,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.565.416 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 2,88 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,99 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,94 EUR aus.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

