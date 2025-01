RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,3 Prozent auf 24,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 24,55 EUR. Bei 24,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 72.608 RENK-Aktien den Besitzer.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,443 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,300 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,82 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,985 EUR fest.

