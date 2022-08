Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Freitagvormittag nach

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 182,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 176,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,55 EUR. Zuletzt wechselten 44.696 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 19,72 Prozent wieder erreichen. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 139,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.405,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 11,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie findet zurück zu alter Stärke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com