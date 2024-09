Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 509,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,6 Prozent auf 509,60 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 507,80 EUR. Bei 522,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.394 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,21 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,69 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter