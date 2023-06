Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 235,30 EUR

-0,17% Charts

News

Analysen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 234,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 234,10 EUR. Mit einem Wert von 235,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 35.086 Stück.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,06 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,06 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,67 EUR.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR gegenüber 1,08 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Rheinmetall dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verliert leicht: Rheinmetall erhält Millionenauftrag von Bundeswehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com