Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 612,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 612,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 619,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 607,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.439 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2024 auf bis zu 298,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

