Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 504,20 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 504,20 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 507,20 EUR. Bei 498,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 62.342 Stück.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 13,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,66 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

