Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 481,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 481,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 478,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 496,30 EUR. Zuletzt wechselten 284.391 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,68 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 609,63 EUR aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

