Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gefragt

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 1.724,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 1.724,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.732,50 EUR. Mit einem Wert von 1.680,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166.666 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,76 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 74,62 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,39 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.793,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,88 EUR je Aktie aus.

