Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 476,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 476,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 471,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 477,70 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.683 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 20,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 253,30 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,69 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

