Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 209,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,90 EUR. Bei 208,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 138.625 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 6,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2021 Kursverluste bis auf 76,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 174,51 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.266,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.405,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 04.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,99 EUR je Aktie belaufen.

