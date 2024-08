Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 552,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 552,60 EUR nach. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 533,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 540,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 250.226 Stück.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,47 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,01 Prozent.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,74 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 601,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,73 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

