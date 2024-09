Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 495,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 495,30 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 496,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 486,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.135 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 13,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,69 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 609,63 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren verdient

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester

Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone