Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Mittwochmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 257,40 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 257,40 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 256,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 260,40 EUR. Bisher wurden heute 26.721 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 142,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

