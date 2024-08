Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Donnerstagmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 536,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 536,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 533,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 536,80 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 29.226 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 6,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,74 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,74 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 601,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.



