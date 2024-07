Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 490,60 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 490,60 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 488,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 493,70 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.225 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,55 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,80 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 583,13 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Am 31.07.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Neue Aufträge in Millionenhöhe

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste