Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 490,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 490,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 488,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 493,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.866 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 116,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,80 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 583,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

