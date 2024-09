Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Minus

Kurs der Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 484,10 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 484,10 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 483,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 491,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.183 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 53,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 EUR an.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

