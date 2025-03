Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Montagnachmittag positiv

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 1.321,50 EUR. Bei 1.367,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.320,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 235.827 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.483,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 437,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 66,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,66 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.278,44 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,44 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 30,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

