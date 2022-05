Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 191,50 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 194,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.613 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 151,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 176,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 EUR, nach 1,14 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.266,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

