Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 490,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 490,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 484,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 494,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 131.352 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (571,80 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. 16,60 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 53,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,82 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 565,50 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,58 Mrd. EUR gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,40 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

