Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 275,90 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 275,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 278,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.890 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 173,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1.758,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

