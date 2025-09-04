Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Nachmittag zu

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,7 Prozent auf 14,34 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,7 Prozent auf 14,34 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,36 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.294.628 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 19,53 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 33,75 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.

