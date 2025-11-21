DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.228 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
So bewegt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 14,46 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
12,60 EUR -0,36 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 14,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 14,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 758.711 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 20,24 Prozent niedriger. Bei 9,92 USD fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 45,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,96 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Mrd. USD im Vergleich zu 874,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,569 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

