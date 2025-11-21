DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.440 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.085 +0,2%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Abend freundlich

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 14,78 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,78 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 14,94 USD. Bei 14,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.265.848 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 9,92 USD. Abschläge von 32,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 874,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,569 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

