Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 139,10 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 139,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 137,95 USD. Bei 141,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.647.510 Robinhood-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 143,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 3,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 530,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar