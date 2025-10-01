DAX24.074 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.312 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.667 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,56 -2,2%Gold3.876 +0,5%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

01.10.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 142,00 USD abwärts.

Das Papier von Robinhood befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 142,00 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 140,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.652.042 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 143,61 USD. 1,13 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 84,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,65 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

