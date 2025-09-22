Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Dienstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 140,39 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 140,39 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 142,45 USD. Mit einem Wert von 135,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2.664.602 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 142,45 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,46 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 84,29 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar