Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend in Grün

30.09.25 20:25 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 139,65 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 139,65 USD. Bei 142,45 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,70 USD. Zuletzt wechselten 7.348.485 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 2,00 Prozent zulegen. Bei 22,06 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

