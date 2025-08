Robinhood Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Robinhood

So bewegt sich Robinhood

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 105,70 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 105,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 104,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.090.195 Robinhood-Aktien.

Bei 113,42 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,98 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 656,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 59,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Block-Aktie schießt hoch: Block steigt in den S&P 500 auf - Robinhood geht erneut leer aus