Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 129,59 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 129,59 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,60 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 686.679 Stück.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 18,71 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 23,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 82,25 Prozent wieder erreichen.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,77 USD je Aktie.

