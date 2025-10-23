Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood bricht am Abend nach oben aus

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 135,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 6,2 Prozent auf 135,16 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,42 USD an. Bei 128,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.035.461 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 12,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (23,00 USD). Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 487,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Robinhood.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

