Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagnachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 114,57 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 114,57 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,79 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 115,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.003.123 Robinhood-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,43 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2024 auf bis zu 21,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 432,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umsetzen können.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Robinhood-Aktie belaufen.
