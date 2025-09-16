Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,06 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 118,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 119,02 USD. Bei 117,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 4.001.757 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 123,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 22,06 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 435,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,64 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

