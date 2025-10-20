Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zündet am Abend Kursrakete

Blick auf Robinhood-Kurs

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Das Papier von Robinhood legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,2 Prozent auf 137,90 USD. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.133.716 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 153,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,55 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 23,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 499,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2026 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

