Kurs der Robinhood

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag höher

20.10.25 16:09 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Montagnachmittag höher

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 136,29 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 4,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 136,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,53 USD. Zuletzt wechselten 982.225 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 11,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 83,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2026 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 1,76 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

