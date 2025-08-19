DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,57 -3,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Aktienkurs

Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Donnerstagabend

21.08.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Donnerstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 106,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
91,64 EUR 1,73 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 106,29 USD zu. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,20 USD aus. Bei 105,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.936.919 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 10,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,40 Prozent sinken.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 997,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung