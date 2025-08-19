Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Donnerstagabend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 106,29 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 106,29 USD zu. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,20 USD aus. Bei 105,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.936.919 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 10,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 82,40 Prozent sinken.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 997,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 USD fest.

