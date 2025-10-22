Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 129,03 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 129,03 USD ab. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 127,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 623.066 Robinhood-Aktien.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,22 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 23,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 82,17 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 vorlegen. Robinhood dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Robinhood-Aktie.

