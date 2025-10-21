Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Dienstagabend billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 132,58 USD.

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,4 Prozent auf 132,58 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 131,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,29 USD. Zuletzt wechselten 1.915.134 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,83 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gewinne von 16,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 82,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,77 USD fest.

