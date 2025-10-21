Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Dienstagnachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 133,28 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 133,28 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,36 USD aus. Bei 135,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 577.532 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,42 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 479,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

