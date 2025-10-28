DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,06 -2,6%Gold3.965 -0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Nachmittag

Die Aktie von Robinhood zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 146,61 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 146,61 USD. Bei 147,40 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,86 USD. Bisher wurden via NASDAQ 997.815 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 153,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 23,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 84,31 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 997,00 Mio. USD im Vergleich zu 688,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Robinhood.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

