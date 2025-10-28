Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood reagiert am Dienstagabend positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 147,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 147,89 USD. Mit einem Wert von 145,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.159.132 Robinhood-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 4,54 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,00 USD ab. Mit Abgaben von 84,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Robinhood die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

