Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

So bewegt sich Robinhood

30.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 138,58 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 138,58 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 138,52 USD ein. Bei 142,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.256.214 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 23,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

