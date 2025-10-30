Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 142,76 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 142,76 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 138,93 USD. Mit einem Wert von 142,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.175.759 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,75 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 83,89 Prozent Luft nach unten.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

