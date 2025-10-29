Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Robinhood am Nachmittag auf rotes Terrain

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 144,96 USD.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 144,96 USD ab. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 143,96 USD ein. Bei 146,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.097.662 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 23,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 84,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

