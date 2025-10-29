Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochabend mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 146,47 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 146,47 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 147,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.809.743 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 5,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,00 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 84,30 Prozent Luft nach unten.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Robinhood die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

