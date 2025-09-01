Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 267,00 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 267,00 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 267,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.315 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,92 CHF fest.

