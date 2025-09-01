DAX23.672 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag im Aufwind

03.09.25 12:06 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 267,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
266,10 CHF 4,10 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 267,00 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 267,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.315 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,92 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

