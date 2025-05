Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 263,60 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 263,60 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 264,00 CHF. Mit einem Wert von 262,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 90.511 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Mit Abgaben von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,91 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75 CHF an.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,13 CHF je Roche-Aktie.

